Голова МЗС Угорщини провів енергетичні переговори з віцепрем’єром Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонні переговори з віцепрем’єр-міністром Росії Олександром Новаком щодо поставок газу й нафти та ядерної співпраці, повідомив угорський міністр у фейсбуці ввечері 28 березня.

Як заявив Сійярто, Новак запевнив його, що, незважаючи на міжнародні санкції, Росія зможе виконувати роботи з технічного обслуговування трубопроводу «Турецький потік».

«Газопостачання Угорщини триватиме без збоїв», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до 15-річної угоди, підписаної в 2021 році, Угорщина отримує 4,5 мільярди кубометрів газу на рік від Росії в основному через Болгарію та Сербію по трубопроводу «Турецький потік».

«Турецький потік», який проходить дном Чорного моря до Туреччини, може постачати 33 мільярди кубометрів газу на рік. Туреччина споживає половину, а решта призначається для Балкан і Центральної Європи, особливо Сербії та Угорщини.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля, та від початку повномасштабного російського вторгнення робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України у протидії агресії РФ.