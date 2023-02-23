Сійярто зробив би послугу людству, якби перестав підігрувати РФ – МЗС України про останні заяви угорського міністра

У Міністерстві закордонних справ розкритикували останні заяви очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що президенти США та Росії «могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили одне з одним».

«Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України. Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії», – заявив у фейсбуці речник зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко.

Дипломат також зазначив: «Якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад».

Напередодні очільник МЗС Угорщини заявив, що «президенти США та Росії могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора (під час візиту Джо Байдена до України та Польщі – ред.) поговорили одне з одним. Якщо не буде негайного припинення вогню [в Україні] та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярто давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля, та від початку російського вторгнення робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України у протидії агресії РФ. Також уряд Угорщини продовжує зволікати із розглядом заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.