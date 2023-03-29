Угорщина вагається з погодженням вступу Швеції до НАТО через критику Стокгольма – речник Орбана

Угорщина не поспішає схвалити вступ Швеції до НАТО через попередню критику з боку цієї країни – про це заявив речник угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Золтан Ковач у своїй колонці 29 березня.

Ковач звинуватив шведських політиків у «ворожому ставленні, що тривало роками», а також у спробах блокувати фінансування Євросоюзу.

При цьому він вказав на попередні заяви Орбана, за якими Будапешт нібито вважає вступ до НАТО Швеції, як і Фінляндії, виправданим.

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«Час має велике значення, і коли безпека регіону висить на волосині, було б в інтересах усіх, щоб шведи почали приймати наші спільні цілі. Але, здається, вони поки що не відпускають цю образу», – підсумував речник.

Парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії в НАТО 27 березня.

29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами Альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету та вирішили вступити в НАТО з міркувань безпеки після нападу Росії на Україну. Договір про вступ цих країн в Альянс ратифікували 28 країн НАТО із 30-ти, крім Угорщини й Туреччини.

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Спочатку Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Однак пізніше Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду з безпеки, яка розблокувала процес їхнього приєднання до організації.



Серед питань Анкари до потенційних партнерів Альянсу була підтримка ними «Робітничої партії Курдистану», яка в Туреччині вважається терористичною групою. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Швеції та Фінляндії обіцянки про екстрадицію до Туреччини звинувачених Стамбулом у тероризмі мігрантів.