У Зеленського назвали мету «зливів» секретних даних про контрнаступ

Інформація про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи «злив», – написав Подоляк.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

У цих матеріалах містяться відомості про сили та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає самих планів наступу, який планує український Генштаб.

Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і більше та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

New York Times називає витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що стали оприлюдненими з початку вторгнення російської армії на українську територію.

Співрозмовники видання наголошують, що багато з цих даних вже застаріли, бо описують ситуацію станом на початок березня. Тим не менш, у Москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень використання боєприпасів для ракетних систем HIMARS.

Влада США намагалася видалити ці матеріали, однак цього не вдалося зробити.

«Нам відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання», – прокоментувала ситуація заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Відомо, що на початку війни Київ відмовлявся ділитися з Вашингтоном своїми планами через побоювання з приводу витоку цієї інформації. Останніми місяцями кооперація в галузі військового планування між двома країнами розширилася. Такий витік може негативно позначиться на цьому процесі.