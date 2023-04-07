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Точка зору

«Розіп'ятий хлопчик» тепер «замінована дівчина»: як окупаційна влада лякає кримчан наступом ЗСУ

Російська пропаганда у Криму. Колаж

(Рубрика «Точка зору»)

Днями спікер російського парламенту Криму поставив місцевим пропагандистам нове завдання. «Ми перебуваємо у ситуації інформаційної оборони, а в обороні дуже складно перемогти. На нашу кримську думку, давно настав час переходити в інформаційний наступ і самим формувати інфоприводи», – заявив Володимир Константинов.

Звичайно, цим він дав привід тихо образитися всім служивим у «рупорах кримської пропаганди», які вдають, що, поширюючи фейки, вони наступають і перемагають, а тут оцінка їхньої діяльності спікером явно виявилася заниженою.

Поготів, що Константинов одразу ж і дезавуював свої слова: «Кримчани готові до будь-яких випробувань… На відміну від інших регіонів Росії, жителі республіки довгі роки перебували в напрузі та мають достатній запас стійкості до стресів. Ми готові до всього, наша команда мобілізована, у Криму все надійно». Ну, раз «надійно» і «мобілізовані», а також «стресостійкі» – так це ж і є результатом пропагандистського «наступу», чи не так?

Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов
Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов
За ситуації, коли «росіяни дедалі більше тікають із Криму», пропагандистам хочеться створювати красиву картинку

Могло б бути так, якби реальність не суперечила їхнім фантазіям. Так, за ситуації, коли «росіяни дедалі більше тікають із Криму», пропагандистам хочеться створювати красиву картинку. Ось тільки робити це все важче, і тому доводиться наступати дедалі агресивніше і все безглуздіше, бо реальність складається із практично панічних настроїв кримчан. З одного боку, Україна «зруйнувала наміри окупантів «кайфувати» в Криму», а з іншого боку, дедалі виразніше стає переконання, що Росія «рухається до воєнної поразки».

Взрывы в Крыму: «Я видел беспилотник летел, вот здесь. Метра, может, два с половиной» (Видео)
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Взрывы в Крыму: «Я видел беспилотник летел, вот здесь. Метра, может, два с половиной» (Видео)

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Не дарма ж диверсант ФСБ Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого «Клубу розгніваних патріотів», а також випустили свій маніфест.

Вони стверджують: «На жаль, ситуація на фронті, яку засоби масової інформації всіляко лакують, дуже негативно впливає на ситуацію по всій країні. Не побоюсь цього сказати, що ми рухаємося до військової поразки... Ми влізли у тривалу війну, до якої наша економіка виявилася зовсім не готова. До неї виявилася не готова і армія, і політична система…»

Однак, перевертаючи все з ніг на голову, кримський спікер сам «пішов у наступ» і розповів, у чому полягає політика Заходу.

«Це спроба спровокувати Росію на жорсткі заходи. А потім, з урахуванням їхніх пропагандистських можливостей, вони будуть моментально у ЗМІ створювати з Росії образ агресора, який не може ні перед чим зупинитися… У їхній антиросійській картинці не вистачає жертв серед мирного населення. Вони ж вигадують «бучі», «вкрадених дітей». Їм такі історії потрібні, як повітря. Нещодавній приклад – брехня у західних ЗМІ про дітей із Херсона. Чомусь про загиблих дітей Донбасу ніхто не перейнявся: ні співчуття, ні сліз не було. Навпаки, подання їх масових вбивств видавали за пропаганду Кремля», – наполягає у своєму «викритті» Константинов.

Слова Константинова – приклад брехні, яку мають використовувати кримські пропагандисти, не соромлячись у виразах і масштабах

Насправді це не «наступ» кримського спікера, а тремтіння від страху. Не думає ж Константинов, що його заперечення очевидних фактів зможе когось переконати в тому, що якщо Росія воює на території іншої країни, то це не агресія, або після того, як увесь світ бачив злочини росіян у Бучі і знає про депортації українських дітей, йому повірять?

Люди також знають, що «загиблі діти Донбасу» та «їхні масові вбивства» – явний фейк кремлівської пропаганди. Його слова – приклад брехні, яку мають використовувати кримські пропагандисти, не соромлячись у виразах і масштабах.

Буча. Рік після визволення. Україна вшановує пам'ять жертв російської окупації (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Буча. Рік після визволення. Україна вшановує пам'ять жертв російської окупації (фотогалерея)

31 березня виповнюється рік від деокупації Бучі. За понад місяць перебування міста під контролем російських військових, багато цивільних піддавалися тортурам і були убиті. Українські та міжнародні посадовці визнали це воєнним злочином Росії

І тут пропагандисти, злякавшись звинувачення у пасивності, теж перейшли в наступ. Згідно з новими настановами, для цього тепер уже мало «розіп'ятого хлопчика», планів «нападу України на Росію та Білорусь», «розгортання в Україні ядерної зброї».

Для пропагандистського наступу території Криму вже мало

Російські пропагандисти вирішили налякати «усіх дівчат». Із забуття вийняли фейк про «звірства» української армії.

«ЗСУшники замінували дівчину молоду, 16-річну. Дівчині вставили гранату у піхву та запінили. Дівчину довелося саперам розміновувати... Довелося хлопцеві робити ювелірну роботу», – розповіла Тетяна Семенюк, яка воювала як сапер на боці бойовиків так званої «ЛНР». Звичайно, в Україні всі гомерично сміялися з цього фейку.

Для пропагандистського наступу території Криму вже мало. Тому кримські ЗМІ, які намагаються уявити себе якимось «інформаційним хабом» для «нових регіонів Росії», стали частіше давати слово колаборантам та окупантам з окупованих регіонів Запорізької і Херсонської областей. Так званий «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району Андрій Сігута днями розповів журналістам, що «у мелітопольців не просто налагоджується мирне життя – його рівень стає вищим, ніж був за України».

Явно поспішив пан Сігута. Але фейк поширила РИА «Новости» і, можливо, у Бурятії чи на «російських болотах», де люди не знають українського довоєнного рівня життя, кілька людей і повірять у цей фейк. Але чи самі мелітопольці, які страждають від російських крадіжок зерна та металу, від дефіциту товарів, ліків, газу, води й електрики, дефіциту вчителів і лікарів, від репресій активістів, що вони думатимуть про цього «любителя постправди» Сігуту?

Далі він намагається переконати читачів у тому, що російські війська, які прийшли з війною в Україну, «забезпечили мирне життя мелітопольцям», що «зараз усе в нас протікає навіть швидше, ніж рік за два», що насправді поліцейська Росія – «більше соціальна держава, її громадяни більше захищені».

Сігута похвалився тим досягненням, що й нинішнього року район збирається «годувати регіони Росії» «ніжною мелітопольською черешнею»

Колаборант, мабуть, мав на увазі те, що всім жителям Мелітополя Росія видала подачку в 10 тисяч рублів, коли ціни «стрибнули» у п'ять і більше разів.

Сігута похвалився тим досягненням, що й нинішнього року район збирається «годувати регіони Росії» «ніжною мелітопольською черешнею та смачними баштанними культурами», а також там намагаються організувати виробництво зерна і тваринницької продукції, яких у Росії не вистачає. Готується також до курортного сезону, хоча надії мало – залізниці немає, але «кажуть, запити (на курорт – авт.) є». Насправді запитів немає, окрім, звичайно, військових, котрі «побувавши в нашому краї, закохуються в нього. Він багатий лісом, степом, лиманами, а клімат схожий на кримський».

Черешня «з Мелітополя» у Севастополі, 3 липня 2022 року
Черешня «з Мелітополя» у Севастополі, 3 липня 2022 року

Пішла в інформаційний наступ і заступниця кримського спікера Алла Пономаренко. Вона заявила, що «зруйновані укрофашистами міста відновлює вся Росія». Постає питання, навіщо б це «укрофашистам» знадобилося руйнувати свої ж міста? Адже вони їх будували, а не руйнували, доки не прийшли «русофашисти», які їх і бомбили, а тепер вдають, що відновлюють…

Ще один напрямок «інформаційного наступу» – кримські пропагандисти намагаються всіляко приховати від аудиторії, що Росія, яка витратила колосальні ресурси на війну, вже стала залежною від урожаю сільськогосподарських культур на півдні України – в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Для визначення перспектив пограбування сільгосппродукції до Криму приїхав голова Комісії з розвитку АПК та сільських територій Громадської палати РФ, голова асоціації «Народний фермер» Олег Сирота, який у розмові з журналістами в Сімферополі оцінив потенціал нових територій у 7-8 тисяч фермерських господарств, переважно середніх.

Щоб вичавити з них усі можливості, понад сто представників фермерських господарств «нових російських регіонів», а також окупованих Криму та Севастополя зібралися для цього на пленарне засідання в Сімферополі. Скликали їх у Мінсільгоспі Криму за участі податкової служби, банків та лізингових компаній.

Їх поспішають прийняти до російської асоціації «Народний фермер», щоб під виглядом захисту прав переконати їх погодитися законтрактувати і продати до Росії більше майбутнього українського врожаю. Інакше, мабуть, Росія не виживе.

«Сезона точно не будет»: на пляжах западного побережья Крыма россияне строят линии укреплений (видео)
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«Сезона точно не будет»: на пляжах западного побережья Крыма россияне строят линии укреплений (видео)

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Костянтин Подоляк – журналіст

Оригінал – на сайті проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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