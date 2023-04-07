«Фотошоп та «віртуальні псевдозливи» – в ОПУ прокоментували появу у мережі «даних» про український контрнаступ

Опубліковані в мережі матеріали про підготовку контрнаступу української армії, що подаються, як витік секретних військових документів, є підробкою російської розвідки, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів – це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро», – написав Подоляк у твіттрі в п’ятницю.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у твітері і телеграмі цього тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом.

У цих матеріалах містяться відомості про сили та озброєння, принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти. У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає самих планів наступу, який планує український Генштаб.

Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими. В одній з таблиць рівень російських втрат оцінюється в 17,5 тисячі вбитими, українських – в 71,5 тисячі, що суперечить даним Пентагону про майже 200 тисяч вбитих і поранених російських військовослужбовців і більше та понад 100 тисяч вбитих і поранених українських військових.

New York Times називає витік цих документів найбільшим успіхом російської розвідки, що стали оприлюдненими, з початку вторгнення російської армії на українську територію.

Співрозмовники видання наголошують, що багато з цих даних вже застаріли, бо описують ситуацію станом на початок березня. Тим не менш, у Москві зможуть отримати чимало корисної інформації з цих даних. Наприклад, там вказується рівень використання боєприпасів для ракетних систем HIMARS.

Влада США намагалася видалити ці матеріали, однак цього не вдалося зробити.

«Нам відомо про повідомлення про пости в соцмережах, і міністерство вивчає це питання», – прокоментувала ситуація заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Відомо, що на початку війни Київ відмовлявся ділитися з Вашингтоном своїми планами через побоювання з приводу витоку цієї інформації. Останніми місяцями кооперація в галузі військового планування між двома країнами розширилася. Такий витік може негативно позначиться на цьому процесі.