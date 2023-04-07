«Україна не торгує своїми територіями» – МЗС відповіло президенту Бразилії на пропозицію «відмовитися від Криму»

Україна цінує зусилля президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви з пошуку рішення задля припинення російської агресії, але вважає неприйнятною його пропозицію «віддати Крим Росії», щоб зупинити війну. Про це йдеться у заяві МЗС України, поширеній речником відомства Олегом Ніколенком у фейсбуці.

«Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі. Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН», – заявили в МЗС України.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Україна «має відмовитися від Криму» для того, аби «покласти край війні», передає Le Figaro. Бразильський лідер також висловив впевненість, що президент Росії Володимир Путін «не може захопити територію України».

25 березня президент Бразилії, який мав вирушити до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, відклав свою поїздку на невизначений термін через пневмонію. ЗМІ повідомляли, що да Сілва під час свого візиту до Китаю хотів запропонувати створити «мирний клуб» для посередництва у припиненні війни в Україні.

Видання The Financial Times писало, що бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але чинить опір об’єднанню із західними країнами, які надсилають зброю в Україну.