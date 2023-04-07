Залишення Криму в окупації означатиме постійну загрозу РФ для України – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Радіо Свобода заявив, що залишення Криму в окупації означатиме постійну загрозу РФ для України та її незалежності.

«Зрозуміло, що залишаючи Крим за своїм контролем, Москва перекриває будь-які можливості для майбутньої української незалежної держави. Бо вона, Москва, Росія, тоді буде постійно нести загрозу. То це небезпечно для української держави. Я вже не кажу, що жодного розвитку економічного, бо Чорне море, всі порти. Ми ж бачимо, як зараз доводиться домовлятися по кожному з портів, щоб вивозити зерно. І ті, хто буде якимось чином намагатися вплинути на нас, що, мовляв, давайте почекаємо, це означає те, що вони кажуть: відмовтеся від незалежності своєї держави. Іншого тут просто не може бути за фактом того, які наслідки для України буде нести утримання Криму під контролем Російської Федерації», – сказав Чубаров.

Коментуючи нинішні оборонні укріплення в Криму, Чубаров також повідомив, що в деяких місцевостях півострова окупаційна влада розконсервувала техніку і переміщує її на північ Криму.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

4 квітня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію плану заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя.

Раніше представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у програмі «Свобода.Ранок» заявила, що в другій половині 2023 року українська влада має намір ухвалити оновлений документ Стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

До цього секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов опублікував допис під назвою «12 кроків деокупації Криму».