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Російські війська продовжують зводити нові укріплення і рити окопи на півночі Криму – фото

Окопи замість лісосмуги за селом Ішунь, 14 березня 2023 року

Російські війська продовжують зводити нові укріплення і рити окопи на півночі окупованого Криму, зокрема, нові оборонні споруди були зафіксовані за селом Ішунь, що на південь від Армянська – свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні проєктів Радіо Свобода Крим.Реалії і «Схеми».

Раніше телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв, що дорогою від села Ішунь до села Воїнка риють окопи, а біля мосту через річку Чатарлик завезли понад вагон лісу, збивають опалубку.

Журналісти перевірили, що видно із супутника – за селом Ішунь біля дороги в бік села Воронцівка. Ще взимку тут була лісосмуга. У березні дерева вирубали і на супутниковому знімку замість дерев – окопи.

Лісмуга за селом Ішунь, 21 січня 2023 року
Лісмуга за селом Ішунь, 21 січня 2023 року
Окопи замість лісосмуги за селом Ішунь, 14 березня 2023 року
Окопи замість лісосмуги за селом Ішунь, 14 березня 2023 року

Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за докуметами – Аксенов) заявив, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Крим.Реалії заявив, що компроміси щодо тієї чи іншої частини території України ніколи не стануть предметом переговорів із Росією. Також він зазначив, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Крим буде повернутий під контроль Києва, але це точно станеться. За його словами, «дипломатичний шлях (повернення Криму) може доповнювати військовий».

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