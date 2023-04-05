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Китай не визнає анексію українських територій, включаючи Крим – посол КНР

Фу Цун назвав заяви Росії та Китаю про «безмежну дружбу» між ними «риторичним прийомом»

Китай не визнає спроби Росії анексувати українські території, включаючи Крим та Донбас. Про це заявив посол КНР у Євросоюзі Фу Цун під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє видання The New York Times.

Він також додав, що заяви Росії та Китаю про «безмежну дружбу» є лише «риторичним прийомом». За словами Фу Цуна, деякі люди «невірно інтерпретують» заяву лідерів Китаю та Росії про співпрацю. Китайський дипломат наголосив, що КНР не підтримує дії РФ в Україні, й Пекін не надає Росії військової допомоги.

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Нагадаємо, що Емманюель Макрон та Урсула фон дер Ляєн 4 квітня вирушили з офіційним візитом до Китаю.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що відносини Китаю до війни Росії в Україні вплинуть на його відносини з Європейським Союзом.

Глава КНР Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20-22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

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