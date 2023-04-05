Китай не визнає анексію українських територій, включаючи Крим – посол КНР

Китай не визнає спроби Росії анексувати українські території, включаючи Крим та Донбас. Про це заявив посол КНР у Євросоюзі Фу Цун під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє видання The New York Times.

Він також додав, що заяви Росії та Китаю про «безмежну дружбу» є лише «риторичним прийомом». За словами Фу Цуна, деякі люди «невірно інтерпретують» заяву лідерів Китаю та Росії про співпрацю. Китайський дипломат наголосив, що КНР не підтримує дії РФ в Україні, й Пекін не надає Росії військової допомоги.

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Нагадаємо, що Емманюель Макрон та Урсула фон дер Ляєн 4 квітня вирушили з офіційним візитом до Китаю.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що відносини Китаю до війни Росії в Україні вплинуть на його відносини з Європейським Союзом.

Глава КНР Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20-22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.