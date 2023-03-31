Прем’єр Іспанії на зустрічі з Сі закликав його поговорити з Зеленським

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна 31 березня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським і дізнатися з перших вуст про формулу миру, запропоновану Києвом для припинення війни з Росією.

Санчес заявив на пресконференції в Пекіні, що обговорював «позицію Китаю» щодо війни Росії проти України під час зустрічей із Сі та іншими високопосадовцями Китаю.

За словами голови іспанського уряду, він повідомив Сі Цзіньпіну, який відвідав Москву 20-21 березня, що Іспанія підтримує пропозиції президента Зеленського.

Санчес не розповів, що йому у відповідь сказав лідер Китаю.

У лютому Китай представив так званий план щодо війни, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході. На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання.

Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

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В американському Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.

На тлі підготовки візиту Сі до Москви західні ЗМІ писали, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним має намір переговорити із президентом України. Про підготовку розмови Сі та Зеленського розповідав і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Пізніше президент Зеленський в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun заявив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном.