Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо Курильських островів

Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо приналежності Південних Курил. З 1964 року чотири острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї – позначалися на китайських картах як японські території, окуповані Росією. Тепер Китай дотримуватиметься нейтральної позиції. Про це повідомляє агентство Kyodo.

У 1960-х рішення про належність островів Японії ухвалив Мао Цзедун. Нинішній китайський лідер Сі Цзіньпін під час нещодавніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Китай відтепер «не приймає ні того, ні іншого боку» у територіальній суперечці.

Джерело видання стверджує, що на зустрічі 20-21 березня в Москві Путін говорив із Сі про «важливість розвитку спеціальної безмитної зони», законопроєкт про створення якої на Південних Курилах Держдума Росії ухвалила на початку березня. Токіо засудив її створення, а російська влада вказала, що одна з цілей – наголосити на приналежності островів Росії. Подібна зона була раніше створена в анексованому Криму.

Сі не прокоментував можливість інвестицій, поклавшись «на розсуд голови Національної комісії з розвитку та реформ».

За словами джерела видання, позиція Китаю може ускладнити врегулювання територіальної суперечки між Японією та Росією.

СРСР приєднав до своєї території Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але японська влада в наступні роки наполягала тільки на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписано.

Японія протягом усіх цих років висловлювала територіальні претензії. Після початку війни Росії з Україною Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови «незаконно окупованими».