Президент Бразилії запропонував Україні «відмовитися від Криму»

Україна «має відмовитися від Криму» для того, аби «покласти край війні», вважає президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, якого цитує видання Le Figaro.

Бразильський лідер також висловив впевненість, що президент Росії Володимир Путін «не може захопити територію України».

«Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Володимир Путін – ред.) ще вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою... Ми повинні знайти рішення», – наголосив президент Бразилії.

Водночас, в Офісі президента постійно наголошують, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси і це так само стосується питання Криму.

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії.

25 березня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який мав вирушити до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, відклав свою поїздку на невизначений термін через пневмонію.

ЗМІ повідомляли, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час свого візиту до Китаю хотів запропонувати створити «мирний клуб» для посередництва у припиненні війни в Україні.

Видання The Financial Times писало, що бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але чинить опір об’єднанню із західними країнами, які надсилають зброю в Україну.

«Ми дуже зацікавлені у сприянні або допомозі в організації зустрічі, яка призведе до мирного процесу. Президент багато разів говорив, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Він зацікавлений у мирних розмовах», – заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

20–22 березня, голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву, де з російським президентом Володимиром Путіним обговорив і війну, яку Росія веде проти України.