Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Нова Каховка, ЗСУ, винищувачі: повна деокупація почалася?

Окупанти залишили Нову Каховку. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які були розміщені в окупованій Новій Каховці Херсонської області, залишили місто. Перед виходом грабували місцеве населення. Докладніше – у випуску.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

Перші винищувачі МіГ-29 від Словаччини вже в Україні. Як скоро вони стануть на озброєння ЗСУ та які завдання виконуватимуть на фронті? А також про прогнози Генштабу щодо можливого контрнаступу: від чого він залежатиме та чому західні аналітики попереджають про великі втрати України?

Спроба заарештувати Путіна буде оголошенням війни Росії – у Кремлі зробили чергову заяву щодо рішення МКС.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

США опинилися в «незручному становищі» через позицію Китаю – Bloomberg 29841 views

2

САП і НАБУ заявили про викриття злочинного угруповання на чолі з ексголовою ФДМУ 23427 views

3

Митрополит Павло заявляє, що ченці не можуть виселитися з Києво-Печерської лаври 19929 views

4

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій 19512 views

5

Частково захопили підступи до Кремінної, хочуть взяти Куп’янськ – британська розвідка про дії військ РФ 11921 views

6

В ОГП повідомили, скільки ракет РФ запустила по Запоріжжю 22 березня 11585 views

7

Через нічну атаку дронами на околиці Житомира досі гасять пожежу – ОГП 10804 views

8

Роботи з розбору завалів у Ржищеві завершені – 9 загиблих через атаку військ РФ 9087 views

9

Молдова: Санду підписала закон про перейменування державної мови на румунську 6673 views

10

У ЗСУ розповіли, чим Росія могла вдарити по Запоріжжю і чому тривогу не оголосили вчасно 6363 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG