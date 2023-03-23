Нова Каховка, ЗСУ, винищувачі: повна деокупація почалася?

Окупанти залишили Нову Каховку. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які були розміщені в окупованій Новій Каховці Херсонської області, залишили місто. Перед виходом грабували місцеве населення. Докладніше – у випуску.

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