Україна готова говорити з РФ? Деокупація Криму: бої чи переговори?

В Офісі президента припустили, що можуть вести перемовини з Росією щодо Криму.
В інтерв'ю FT заступник керівника ОП Андрій Сибіга сказав, що Київ може розглянути таку можливість, якщо «українські війська дійдуть до кордонів» півострова.
То за яких умов можливі переговори?
Про це і не тільки у прямому ефірі програми Свобода Live:
- Росія звозить ще більше військ і техніки до Бахмута, пише американський Інститут вивчення війни.
Начебто вже привезли «Сонцепьок». До чого готуються загарбники?
- Президент Франції Еммануель Макрон і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорили із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Чи погодиться Китай привести до тями Росію і допомогти припинити війну в Україні. А із Володимиром Зеленським, каже лідер Китаю, може поговорить «коли настане час».
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