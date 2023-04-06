Україна готова говорити з РФ? Деокупація Криму: бої чи переговори?

В Офісі президента припустили, що можуть вести перемовини з Росією щодо Криму.

В інтерв'ю FT заступник керівника ОП Андрій Сибіга сказав, що Київ може розглянути таку можливість, якщо «українські війська дійдуть до кордонів» півострова.

То за яких умов можливі переговори?

Про це і не тільки у прямому ефірі програми Свобода Live:

Росія звозить ще більше військ і техніки до Бахмута, пише американський Інститут вивчення війни.

Начебто вже привезли «Сонцепьок». До чого готуються загарбники?

Президент Франції Еммануель Макрон і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорили із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Чи погодиться Китай привести до тями Росію і допомогти припинити війну в Україні. А із Володимиром Зеленським, каже лідер Китаю, може поговорить «коли настане час».