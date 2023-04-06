Макрон закликав Сі допомогти припинити війну Росії проти України

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Пекін вплинути на Росію щодо війни проти України, сказавши своєму китайському колезі, що агресія Росії завдала удару по міжнародній стабільності.

6 квітня Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні під час державного візиту. За словами президента Франції, він вірить у те, що може розраховувати на Сі, «щоб повернути Росію до розуму і всіх повернути за стіл переговорів».

Макрон, якого у візиті супроводжує президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, заявив, що Захід повинен залучити Китай, щоб допомогти покласти край кризі й запобігти «спіралі» напруженості, яка може розколоти світові держави на ворогуючі блоки.

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Сі відповів, що Китай «виступає за мирні переговори та прагне політичного рішення», і висловив сподівання, що Москва і Київ зможуть якомога швидше провести мирні переговори.

Фон дер Ляєн сказала, що Сі висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але Сі не згадав про можливу розмову з Зеленським у власних коментарях.

«Було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність поговорити» із Зеленським, сказала фон дер Ляєн. Сі заявив, що розмова може відбутися, коли будуть «правильні умови і час», додала вона.

Китай намагався позиціонувати себе як потенційного посередника у війні, але його дії, включно з візитом Сі до Москви в березні, були розцінені Заходом як надання переваги Росії.

Путін і Сі заявили про дружбу і пообіцяли тісніші зв’язки під час своєї зустрічі минулого місяця. Путін також намагався показати Росію і Китай як близьких союзників, які об’єдналися проти гегемонії США і розширення НАТО.

США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай може надати Росії летальну зброю, і разом з іншими західними країнами скептично ставляться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні.

Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Після 90-хвилинної зустрічі Сі з Макроном офіс президента Франції заявив, що дискусії між лідерами були «відвертими та конструктивними», а Китай назвав їх «дружніми» і «поглибленими».

Макрон також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил нерозповсюдження ядерної зброї. Цей запит надійшов після того, як Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в сусідній з Україною Білорусі.

Сі наголосив, що всі країни повинні поважати зобов’язання щодо невикористання ядерної зброї, і що «ядерну війну вести не слід». Він також закликав міжнародне співтовариство «утриматися від будь-яких дій, які призведуть до подальшого загострення ситуації або навіть до її виходу з-під контролю».

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що відносини Китаю до війни Росії в Україні вплинуть на його відносини з Європейським союзом.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20-22 березня перебував із державним візитом у Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався. У ISW зауважують, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

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