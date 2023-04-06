Сі висловив готовність поговорити із Зеленським «за належного часу та умов» – фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з лідером Китаю Сі Цзіньпінем можливість його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це вона розповіла на пресконференції 6 квітня під час свого візиту до Китаю.

«Я порушила питання та заохотила президента Сі зв’язатися з президентом Зеленським, тому що я знаю зі своїх телефонних розмов і президент Зеленський цілком публічно про це просив. Тож було цікаво почути, що президент Сі повторив свою готовність говорити, коли будуть належні умови та час», – заявила вона.

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Фон дер Ляєн висловила думку, що це «позитивний момент».

Під час свого виступу фон дер Ляєн зазначила, що в переговорах із Сі висловила свою підтримку мирного плану, запропонованого Києвом. Вона також вказала на обов’язок Китаю як постійного члена Ради безпеки ООН долучитися до відновлення справедливого миру в Україні.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що відносини Китаю до війни Росії в Україні вплинуть на його відносини з Європейським союзом.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.