Заяви з боку КНР «множать на нуль» російську пропаганду про підтримку Китаю – Данілов

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії не означає прямої підтримки Пекіном російської агресії – таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода прокоментував

«Те, що стосується візиту пана Сі до Росії – нічого там дивного не відбулося, більш того, заяви, які пролунали сьогодні-вчора щодо цього візиту, множать на нуль ту російську пропаганду, що нібито Китай є стовідсотковим військовим партнером Росії, це не відповідає дійсності від слова зовсім», – сказав він.

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Данілов додав, що Київ «уважно слідкує» за візитом президента Франції Макрона та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Китаю, який триває зараз.

«Ми перебуваємо сьогодні в ситуації, коли буде зміна багатьох процесів, векторів в усьому світі. Цей рух вже почався, нам треба дуже уважно за цим слідкувати і розуміти що від таких візитів може залежати багато речей. Але маємо на увазі, що якщо ті чи інші пропозиції не буде сприймати наше суспільство, то вони працювати не будуть. Крім дипломатії, є ще розуміння, що в нас є цивілізоване суспільство, яке має сприйняти ті чи інші пропозиції, які будуть надані нашій країні для вирішення цього питання», – додав Данілов.

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Посол Китайської народної республіки в Євросоюзі Фу Цун заявив раніше, що Пекін не визнає спроби Росії анексувати українські території, в тому числі Крим та Донбас.

Глава КНР Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20-22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався. У ISW зауважують, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.