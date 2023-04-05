Макрон у Китаї закликав до «спільної відповідальності за мир»

Президент Франції Емманюель Макрон 5 квітня заявив, що хоче «долучити Китай до спільної відповідальності за мир» в Україні під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном цього тижня.

Раніше французькі офіційні особи заявили, що Макрон планував закликати Сі під час переговорів 6 квітня використати вплив Пекіна на президента Росії Володимира Путіна, але не очікував великих змін у позиції Китаю, повідомило агентство AP.

Макрона під час візиту до Китаю супроводжуватиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – у демонстрації європейської єдності у відносинах із Пекіном.

Раніше сьогодні президент Франції в Пекіні заявив, що будь-хто, хто допомагає агресору Росії у війні проти України, стане співучасником.

Виступаючи перед журналістами після своєї першої промови в Китаї по прибутті з триденним візитом, Макрон, за повідомленням агентства AFP, сказав: «Від початку конфлікту ми вирішили допомогти жертві, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником порушення міжнародного права».

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Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що відносини Китаю до війни Росії в Україні вплинуть на його відносини з Європейським союзом.

Китай ніколи публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20-22 березня перебував із державним візитом у Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався. У ISW зауважують, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.

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