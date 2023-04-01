Зеленский поспілкувався з Макроном: обговорили «формулу миру»

У суботу, 1 квітня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомив український лідер у твіттері.

«У годинній розмові з Емануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті», – написав Зеленський.

За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках щодо реалізації «формули миру» та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Емманюель Макрон у лютому виступив за поразку Росії у війні проти України, проте не за «повний її розгром».