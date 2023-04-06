Зупинити Путіна: Байден і Макрон сподіваються на Китай

Президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вирушили з триденним візитом до Пекіна на зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.

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Вже на першій прес-конференції Макрон заявив, що Захід має залучити Пекін, щоби припинити війну в Україні.

«Російська агресія в Україні завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів», – заявив він.

Китайський лідер заявив про прихильність до мирних переговорів.

«Китай твердо прагнутиме просування мирного діалогу та політичного врегулювання. Ми готові разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати стриманість», – сказав Сі Цзіньпін.

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Напередодні високопосадовець Єлисейського палацу у коментарі CNN повідомив, що Китай, можливо, є єдиною країною у світі, яка може вплинути на війну Росії з Україною – причому для обох сторін. Макрон поговорив перед візитом із лідером США Байденом та анонсував, що наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю.

Головні питання випуску:

Яку пропозицію Байден і Макрон зроблять лідеру Китаю, щоб він допоміг «привести Росію до тями»?

Яка мета-максимум, яку Захід розраховує досягти щодо Китаю та його впливу на Росію?

І що означають заклики Сі «зберігати стриманість» у війні?