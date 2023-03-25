Президент Бразилії через пневмонію відклав поїздку до Китаю

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який мав вирушити до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, відклав свою поїздку на невизначений термін. Про це бразильський уряд повідомив 25 березня, інформує France-Presse.

Представник лівих сил Лула, який змінив на посаді лідера ультраправих Жаіра Болсонару на початку року, сподівався використати поїздку, щоб відновити роль своєї країни в глобальній дипломатії. Очікувалося, що дискусії в Пекіні будуть зосереджені на зміцненні торгівлі та проблемі війни в Україні.

Нова дата поїздки 77-річного Лули не була названа. Раніше поїздку відклали на один день через випадок «легкої пневмонії», як назвав захворювання офіс бразильського лідера.

Раніше цього тижня, 20–22 березня, голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву, де з російським президентом Володимиром Путіним обговорив і війну, яку Росія веде проти України. Про якісь конкретні результати цих переговорів досі не повідомлялося.