Витік документів НАТО та США про контрнаступ ЗСУ: що дізналася Росія?

Американське видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена повідомило, що у твіттер та телеграм потрапили «засекречені військові документи, які деталізують плани США та НАТО щодо розвитку української армії перед запланованим контрнаступом».

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Військові аналітики, з якими поспілкувалося видання, заявили, що деякі частини опублікованих слайдів, ймовірно, були змінені – наприклад, ті, в яких йдеться про втрати сторін – і є частиною російської кампанії з дезінформації.

У «документах» заявлено, що під час великого вторгнення нібито загинули від 16 до 17,5 тисячі російських загарбників, а ЗСУ втратили 71,5 тисячі осіб. Проте, до цього Пентагон заявляв, що у війні загинули близько 200 тисяч солдатів із кожного боку – і втрати України не більші, ніж російські.

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І хоча слайди в Мережі не містять конкретних планів ЗСУ щодо контрнаступу – у них, за словами військових експертів, з якими поспілкувалися журналісти, все ж таки є цінна інформація для росіян.

«У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але це документи підтверджують», – зазначає видання.

Також там перераховано кількість бригад, які Україна готує для контрнаступу, з датами їхньої готовності до бою.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав витік у мережі «фотошопом» та «віртуальними псевдозливами», і заявив, що «справжні плани росіяни побачать на полі».

Головні питання випуску:

Навіщо Росія – якщо це була вона – «злила» нібито документи про підготовку українського контрнаступу до Мережі?

Які секретні дані про ЗСУ Кремль міг отримати завдяки цим «документам»?

І як можливий злив може вплинути на дату та характер української атаки на загарбників?