Росія готує Крим до оборони: що показують супутникові знімки?

Фортифікаційні споруди найбільше посилили на півночі Криму. Крим.Реалії разом із проєктом «Схеми» перевірили, що видно на супутникових знімках, і дізналися, де саме акумулюються російські війська на Кримському півострові.

Одразу за адміністративним кордоном між Кримом і Херсонською областю, в районі російського пункту пропуску «Армянськ» та в районі Перекопського валу облаштовано подвійну лінію окопів. У листопаді 2022 року вона вже була.

До березня 2023 року цю лінію розгалужили.

Лінії з'єднані траншеями, поміж ними помітні облаштовані позиції військової техніки.

Далі за Перекопським перешийком углиб Кримського півострова створюють нові лінії оборони. Наприклад, перед селом Філатівка у листопаді окопів ще не було.

А до середини березня на супутниковому знімку чітко видно чотири ділянки. Одна з них починається біля Перекопської затоки, друга і третя розташовані з двох боків траси Е-97. Ще одна система окопів – біля самого села Філатівка. І все це зробили з початку цього року.

В іншій частині адмінкордону, за Чонгаром, у вузькому місці біля села Тургенєве ще наприкінці січня не було жодних споруд.

До середини березня на знімку із супутника вже видно розгалужену систему фортифікацій з двох боків від траси Е-105 та біля озера Сиваш.

За Армянськом далі вглиб півострова теж з'являються нові фортифікації. Телеграм-канал «‎Крымский ветер» показав, що дорогою від села Ішунь до села Воїнка риють окопи, а біля мосту через річку Чатирлик завезли більше вагона лісу, збивають опалубку.

Крим.Реалії разом із колегами з програми «Схеми» (проєкт української редакції Радіо Свобода) перевірили, що видно із супутника: за селом Ішунь біля дороги в бік села Воронцовка ще взимку була лісосмуга.

У березні дерева вирубали, і на супутниковому знімку замість дерев – окопи.

Військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначає, що на півночі Криму зараз сконцентровано основний ресурс кримського угруповання Росії – близько 20 батальйонно-тактичних груп.

Росіяни зараз у районі селища Стовпове накопичують сили та засоби

«‎Росіяни зараз у районі селища Стовпове накопичують сили та засоби безпосередньо. Вони там розмістили навіть дивізіон ракетних комплексів «‎Іскандер» і зводять фортифікаційні споруди.

Для того щоб що? Для того щоб контролювати трасу Е-105.

Основний напрямок контролю цієї траси відведено саме угрупованню, розташованому в районі Медведівки. І під прикриттям ППО там перебувають приблизно до 5 БТГР російських окупантів. Загалом у трикутнику Медведівка-Джанкой-Армянськ зосереджено до 20 БТГР. Вони сьогодні концентрують свій основний ресурс саме на північній локації тимчасово окупованого півострова Крим», – зазначає Олександр Коваленко.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заспокоює кримчан, що Крим «надійно захищений», і завдяки фортифікаційним спорудам «ЗСУ не зможуть захопити півострів». Про це пишуть РИА «​Новости»​.

Ми, з урахуванням усього досвіду бойових дій, діємо нестандартно, асиметрично

«Ми, з урахуванням усього досвіду бойових дій, діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати. Тому йдемо не просто за планами, що були сто років тому, там умовно, відпрацьовані. За, я маю на увазі, технологіями. Тому все рухається, рішення лідера нашого президента будуть виконані», – зазначив Аксьонов, відмовившись розкрити подробиці.

Саме рішення звести оборонні споруди Аксьонов пояснив так: «Береженого Бог береже. І я в позиції завжди виступаю: хочеш миру – готуйся до війни. Тож краще ми будемо готові. І кримчани, і вся Росія спатиме спокійно щодо цього».

У соцмережі «ВКонтакте» підписники Сергія Аксьонова по-різному реагують на його публікації про оборонні споруди у Криму. Хтось висловлює подяку, інші не розуміють, чим допоможуть окопи. Є такі, хто просто ділиться переживаннями та страхами.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що сам факт облаштування Росією фортифікацій у Криму – це важливий психологічний аспект війни, який говорить про те, що російські військові дії переходять у захист.

Вони вже «сіли» в оборону, у Криму теж. Це означає, що росіяни готуються до захисту

«Будь-якого генерала вчать в академії: якщо ти плануєш йти в серйозний наступ, ти маєш три фактори виконати. Фактор перший – переведи ворога у захист, щоб він сів в оборону. Другий фактор: прибери його домінування в повітрі. І третій чинник: почни руйнувати його логістичні ланцюжки… Росіяни дуже добре вчаться, тож вони вже «сіли» в оборону, у Криму теж. Це означає, що росіяни готуються до захисту. Вони вірять, росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ. І це добрий знак, бо йде матеріалізація простору, ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Раз вони у своїй «спеціальній військовій операції» перейшли у захист, вони вже програли цю війну», – зазначив Олексій Резніков.

Раніше в українській розвідці заявили, що російська армія перекидає нові військові підрозділи на північ окупованого Криму – у тому числі й для того, щоб зберегти сухопутний коридор до півострова.

На початку листопада 2022 року видання РБК-Україна з посиланням на твітер OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета повідомляло, що російські війська почали рити окопи в північному Криму, зокрема нові захисні споруди були виявлені біля міста Армянськ на Перекопському перешийку.

29 листопада 2022 року депутат Держдуми РФ із Криму Леонід Бабашов заявив, що у селищі Шкільне Сімферопольського району анексованого Криму розпочалося виробництво протитанкових загороджень для потреб російської армії.

2 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією. На уточнююче питання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши сподівання, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.

1 жовтня 2022 року глава української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив, що Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року.

До цього радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття та запастися водою у зв'язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк заявив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для мешканців анексованого Криму на час його деокупації.