Армія РФ розширює тактику з метою виснаження української ППО – Гуменюк

Російські військові використовують різні тактики з метою «виснаження української системи протиповітряної оборони», розповіла в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що зміна тактики армії РФ, зокрема підвищена активність авіації та пов’язані з цим часті повітряні тривоги, також «є елементом психологічного тиску на населення України». Гуменюк наголосила, що окрім вогневого впливу, «РФ намагається домогтися морально-психологічного виснаження українців».

«Те, що вони намагаються використовувати різні тактики – вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і перевіряють, де ж саме система протиповітряної оборони», – пояснила речниця.

Станом на неділю, 7 травня, Росія тримає у Чорному морі 12 бойових кораблів.

Вранці 4 травня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що Росія після нічної атаки по Україні збільшила в Чорному морі кількість своїх кораблів, зокрема, ракетоносіїв: до 11 і чотирьох відповідно. Згодом Росія зменшила число ракетоносіїв до двох.