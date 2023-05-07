Буданов оцінив можливість армії РФ здійснити «ще одну спробу серйозного наступу»

Армія РФ не має «жодного потенціалу», аби здійснити ще одну спробу «серйозного наступу», зазначив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю Yahoo News.

«На сьогоднішній день Росія не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України. Крім того, вона цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося», – заявив Буданов.

Зокрема, як відзначив керівник ГУР, запаси ракет в Росії вичерпуються.

«Наразі ворог намагається накопичити запаси й тримати їх у готовності для того, щоб спробувати зірвати контрнаступ ЗСУ, однак правда в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля», – підсумував Буданов.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

30 квітня президент Володимир Зеленський також наголосив, що на Україну чекають «головні битви цієї війни».