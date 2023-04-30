Зеленский каже, що на Україну чекають «головні битви цієї війни»

Попереду на Україну чекають «головні битви» цієї війни, зазначив президент Володимир Зеленський під час участі у заходах з нагоди Дня прикордонника.

За його словами, Україна та її громадяни мають звільнити всі території від російських окупантів.

«Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону – як на суші, так і на морі», – сказав Зеленський.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.