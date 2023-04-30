Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі – говорили про підготовку військових

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в неділю, 30 квітня, зустрівся з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

«Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання», – написав Залужний за підсумками зустрічі.

За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість «вчасного та в достатній кількості постачання боєприпасів та техніки». Він також наголосив на необхідності надати Україні широкий спектр озброєння і систем протиповітряної оборони, які «суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії».

«Із генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися й надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України», – розповів він.

Крістофер Каволі, з яким зустрічався Залужний, влітку вступив на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.

4 квітня Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 2,6 мільярда доларів. Це 35-ий пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів від серпня 2021 року.