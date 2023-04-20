Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Командувач Збройних сил Латвії зустрівся із Залужним – говорили про співпрацю

Залужний каже, що колега з Латвії вперше з офіційним візитом відвідав Україну

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що провів у четвер зустріч із командувачем Збройних Сил Латвії генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну.

«Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння. Домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України. Вдячний генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку», – написав Залужний у фейсбуці.

Командувачем ЗС Латвії про зустріч публічно не повідомляв.

З початку повномасштабної російської агресії Латвія послідовно підтримує Україну, як і інші країни Балтії – Литва та Естонія.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG