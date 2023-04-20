Командувач Збройних сил Латвії зустрівся із Залужним – говорили про співпрацю

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що провів у четвер зустріч із командувачем Збройних Сил Латвії генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну.

«Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння. Домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України. Вдячний генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку», – написав Залужний у фейсбуці.

Командувачем ЗС Латвії про зустріч публічно не повідомляв.

З початку повномасштабної російської агресії Латвія послідовно підтримує Україну, як і інші країни Балтії – Литва та Естонія.