«Посилить можливості контрнаступу»: Зеленський розповів, яку зброю отримала Україна цього тижня

Цього тижня Україна отримала «велику кількість» військової техніки, що «значно посилить» можливості до оборони та контрнаступу, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського в неділю, 30 квітня.

Президент подякував всім, хто «допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання їм зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи».

«За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за «Цезарі», зі Словенії – за бронетехніку, з Іспанії – за танки, з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО», – сказав Зеленський.

Також він нагадав, що США виділили фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки українського бюджету.

«Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу в лікуванні наших захисників після поранень у боях», – розповів президент.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін є пріоритетом для України.

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю «Рамштайн» заявив, що Україна очікує «ґрунтовних рішень, які відповідатимуть амбітним перспективам на полі бою».