Конференція в Римі. Італія сприятиме відбудові України, яку хоче швидко побачити членом ЄС

РИМ – Італія офіційно долучилася до групи держав, які ще в розпал війни активно готуються допомагати Україні у відбудові. В Римі 26 квітня відбулася двостороння конференція з відновлення України за участю прем’єр-міністрів двох країн та 600 італійських і 150 українських компаній. Розглянули плани взаємодії урядів й фінансування спільних проєктів. При цьому прибічники опозиції називали цинічними обговорення відбудови країни, «яку продовжують руйнувати російською та західною зброєю». Подія пройшла на тлі кампанії «пацифістів» за організацію референдуму проти надання військової допомоги Києву.

Працюймо разом для відбудови України з метою її стрімкого вступу до Євросоюзу – такою була провідна теза форуму в італійській столиці. На цьому наголошували майже всі чільні промовці, серед яких були і посадовці міжнародних фінансових інституцій.

Етап реконструкції починається тепер

«Україна скоро буде членом ЄС, вона стане важливою частиною єдиного ринку ЄС, і справедливо, що вже віднині почнемо працювати разом. Етап реконструкції починається тепер, і ми прагнемо бути у перших лавах», – заявив під час конференції міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Він нагадав про вже проведені подібні двосторонні зустрічі у Берліні, Парижі та міжнародний форум Ukraine Recovery Conferencе, що відбувся у швейцарському Лугано в липні 2022-го. На червень цього року запланований черговий багатосторонній захід у Лондоні.

Реконструкція може відбуватися одночасно з реформуванням судової системи та боротьбою з корупцією

Член наукового комітету дослідницького Центру Einaudi, економіст Джорджо Арфарас, коментуючи для Радіо Свобода участь Рима у програмі відбудови, зазначив: «Входження України до ЄС є чудовою можливістю для завершення формування самого Євросоюзу. Реконструкція – це одночасно і належна допомога, і можливість для зростання Європи, яке б відбувалося за «планом Маршалла». Це стосується нині Італії та інших країн спільноти. Реконструкція може відбуватися одночасно з реформуванням судової системи та боротьбою з корупцією. Крок за кроком, поки Україна відбудовується, у неї меншає стимулів зберігати попередні структури, які стримують її економічний розвиток і демократію».

Відродити і зміцнити Made in Ukraine

У рамках заходу відбулися закриті консультації між делегаціями підприємців в таких секторах: інфраструктура і транспорт, енергія і довкілля, агропромисловість, охорона здоров’я, цифрові технології, металургійна промисловіcть, авіаелектроніка та аерокосмічна галузь. Як заявили міністр підприємництва Адольфо Урсо й міністр закордонних справ Антоніо Таяні, для потреб українців пропонують все необхідне з найкращих зразків Made in Italy, та більше – прагнуть допомогти Києву відродити й удосконалити свій промислово-презентаційний бренд Made in Ukraine.

Серед країн ЄС Італія – одна з найбільших економік, двигуном якої є малий і середній бізнес, де задіяні 4 мільйони підприємств. У конференції взяли участь представники 600 італійських компаній, і це не остаточне число охочих. Окрім наданої раніше гуманітарної, фінансової та військової допомоги Києву, італійські урядовці оголосили про рішення виділити Європейському банку з реконструкції і розвитку 10 мільйонів євро для ремонту енергетичної інфраструктури України і 160 мільйонів євро на гуманітарні проєкти з негайного відновлення. Міністерство охорони здоров’я Італії долучилося до організації реабілітаційного центру у Львові в рамках ініціативи дружини українського лідера Олени Зеленської.

За посередництва Департаменту цивільного захисту Італії до України доставили генератори, трансформатори та інше електрообладнання для відновлення ліній електропередач після масованих російських атак минулої осені. Через платформу координації донорів, створену країнами «Групи семи», італійські підприємства здійснили перекази на мільйон євро, повідомив міністр Таяні. Він наголосив, що за будь-якого фіналу війни саме Росія повинна також заплатити своїми ресурсами за шкоду, завдану Україні.

Рим бере особливе зобов’язання і щодо захисту культурної спадщини потерпілої держави. Італія надає підтримку Одесі, історичний центр якої в січні 2023 року було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Співпрацю з приморським містом активізують і на перспективу вибору італійської столиці як місця для проведення всесвітньої виставки EXPO-2030.

Тож до нинішнього форуму італійці підійшли з добрим багажем досвіду співпраці з українцями та євроструктурами за умов надзвичайної воєнної ситуації. А римську конференцію розглядають як фундамент для тісніших італійсько-українських урядових та бізнес-контактів, щоб негайно стартували проєкти з огляду на тривалий період післявоєнної відбудови.

Нинішня конференція – це сигнал надії та підготовки, максимального планування та оцінка необхідних ресурсів, огляд різних сфер, роль бізнесу та державних установ

«Нинішня конференція – це сигнал надії та підготовки, максимального планування та оцінка необхідних ресурсів, огляд різних сфер економічних, соціальних, фінансових і, звісно, роль бізнесу та державних установ. Як щойно завершиться конфлікт, слід бути готовими діяти, можливо, за зразком того, що було зроблено у другій половині 40-х років XX століття в Італії, яка була зруйнована після Другої світової війни. Адже реконструкція в різних її аспектах стала фундаментальною частиною післявоєнної історії нашої країни», – зауважив для Радіо Свобода економічний оглядач видань Milano Finanza, Il Messaggero, Avvenire Анджело Де Маттія, колишній директор Банку Італії. Він додав при цьому, що провідну роль у процесі відбудови має відігравати таки Європейський союз.

«Не слід відкидати ініціативи окремих країн, але треба ясно окреслити європейський контекст, всередині якого можуть бути ефективно реалізовані дії різних держав», – вважає Де Маттія.

«Не розглядайте війну як перепону для вашого бізнесу в Україні»

Італійські підприємці хоч і зацікавилися конференцією високого рівня, та відзначають передусім її політичний характер, що слугує для формалізації зобов’язань двох урядів у сфері відбудови. Про це зауважив у розмові з Радіо Свобода віцепрезидент Торгово-промислової палати Італії в Україні Мауріціо Карневале.

Зацікавленість італійських компаній була помітна вже під час міжнародного форуму ReBuild Ukraine у Варшаві (лютий 2023-го), де для Італії був облаштований павільйон приватних компаній. Їх представляла Торгово-промислова палата Італії в Україні, яка на тоді мобілізувала понад 30 фірм. На 24-26 жовтня цього року вони влаштовують онлайн конференцію «Відновлення України», яка матиме більш технічний контекст, спрямований на укладення угод. На заклик вже відгукнулися понад 500 італійських підприємств.

Компаніям та українським громадам, містам нададуть можливість запропонувати свої проєкти

«Цікавим аспектом жовтневої конференції буде надання можливості виступити українським підприємцям, які наразі не працюють через війну. Ми прагнемо, щоб українські та італійські компанії, окрім державного фінансування, могли співпрацювати в інших сферах, не пов’язаних з кризою. Під час цього онлайн-заходу компаніям та українським громадам, містам нададуть можливість запропонувати свої проєкти. Ми також розраховуємо на потужну фінансову підтримку з боку нашого уряду», – висловив сподівання пан Карневале. Він визнав, що за високого інтересу італійських бізнесменів долучитися до ринку відновлення України їх змушені попереджати про ризики та обережність вкладання інвестицій.

Власне, на цьому і зосередився в середу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, намагаючись заспокоїти і надихнути італійський бізнес на роботу в регіоні, де ще палає війна.

Навіть під час боротьби у цій війні ми творимо дива: розвиваємо торговельні відносини, вирішуємо безпрецедентні економічні питання, намагаємося впроваджувати реформи

«Україна переможе у цій війні. Перемога України означатиме відновлення її територіальної цілісності (оплески – ред.). Навіть під час боротьби у цій війні ми творимо дива: розвиваємо торговельні відносини, вирішуємо безпрецедентні економічні питання, намагаємося впроваджувати реформи. Тож не розглядайте війну як перепону для вашого бізнесу в Україні. Ми робимо усе для гарантування життєдіяльності нашої країни і дбаємо, щоб вона була привабливою, безпечною для іноземних інвестицій», – заявив керівник МЗС України Кулеба.

Ще виразніше про стандарти української безпеки для іноземних інвесторів сказав президент України Володимир Зеленський, який звернувся до присутніх через відеозв‘язок.

Будемо працювати в Україні разом з найкращими представниками світу

Італійським підприємцям він оголосив п'ять галузей, які українська влада вважає пріоритетними для вкладання іноземного капіталу. Це сфера енергетики, будівництво, новітні технології, аграрний сектор та «зелена» металургія для участі у глобальних ринках, фармацевтика й реабілітація потерпілих людей.

«Закінчити війну – це, зокрема, втамувати біль, що був пережитий на війні, принесений із війни, пов'язаний із війною. Очевидно, що ми будемо працювати над цим в Україні – і разом з найкращими представниками світу» – підсумував президент Зеленський.

Невдоволення пацифістів

На тлі оптимістичних заяв римського заходу на Апеннінах політикум і громадська думка все ще доволі поляризовані у ставленні до тривалої російської війни в Україні та шляхів її можливого закінчення. Від минулої суботи країною почалася кампанія збору 500 тисяч підписів за проведення референдуму щодо скасування урядових рішень про надання військової допомоги Україні. Юристи кажуть, що ідея марна, бо, згідно із конституцією країни, питання міжнародного значення не виносяться на внутрішній плебісцит.

Задум конференції у Римі публічно критикували відомі журналісти з кола так званих пацифістів, близьких до опозиційних сил («Рух 5 зірок»). Ідею називали «нечуваною цинічною операцією, бо війна ще не скінчилася, і країну продовжують руйнувати за допомогою не лише російської, а й західної зброї, тому слід припинити військову підтримку Києву».

Науковець-економіст Джорджо Арфарас з цього приводу заважив наступне: «Відбудова може початися потроху одразу після завершення бойових дій, навіть за наявності можливого відновлення агресії з боку Росії. Повна відбудова можлива лише тоді, коли Москва відмовиться від свого імперського «я». Чекати, що Росія одразу повністю зміниться, щоб почати відбудову, це відмовка пацифістів, які таким чином стелять шлях вищезгаданим імперським упередженням».

Експерт Анджело Де Маттія називає критику дещо виправданою, бо й справді подібні конференції майже завжди ініціювали після завершення війни: Ялтинська конференція 1945-го або Бреттон-Вудська фінансова конференція у США 1944-го. Тому, на його думку, римську зустріч слід сприймати як явну надію на близьке завершення російсько-української війни.

Не лідер, а важливий партнер

Ідею організації форуму з відбудови України італійська сторона виношувала з минулого року після того, як у жовтні прийшов до влади кабінет коаліції ультраправих Джорджи Мелоні. При уряді створили робочу групу з подолання надзвичайної ситуації із енергопостачанням в українських регіонах через потужні російські бомбардування. Національний оператор електромереж Terna надіслав обладнання до України. І це вже назвали першим каналом сприяння Італії у відновленні країни-союзниці.

У поточному році закипіла підготовча робота на рівні двосторонніх урядових консультацій. Міністр підприємництва та Made in Italy Адольфо Урсо у січні відвідав Київ. Разом із ним були дипломатичний радник прем’єрки Франческо Талò та голова Конфедерації італійських промисловців Сonfindustria Карло Бономі.

Представництво цієї впливової організації відкрили при італійському посольстві у Києві для ефективнішої співпраці між італійськими компаніями й кабінетом Дениса Шмигаля в перспективі реконструкції. Тоді ж Сonfindustria підписала меморандум про «реалізацію спільних проєктів з реконструкції економіки України, відновлення інфраструктури, знищеної війною, приваблення інвестицій та інтенсифікацію економічного і промислового співробітництва між двома державами».

Міністр Урсо зі свого боку оголосив про важливий проєкт: через тимчасове закриття чорноморських портів України у Вероні (північна область Венето) в логістичному центрі Quadrante Europa має запрацювати інтермодальний транспортний коридор для розблокування українського експорту, поставляючи товар в Адріатику через залізниці й автошляхи. Це також буде база відправки матеріалів і товарів для реконструкції в Україні. Подібні логістичні центри створять і в портах Венеції та Трієстa, підтвердив на конференції 26 квітня Адольфо Урсо.

На початку італійці виношували амбітніші плани, а саме: влаштувати конференцію з реконструкції світового рівня чи бодай європейського. Цього нібито дуже домагалася команда прем’єрки Джорджії Мелоні, щоб підвищити статус країни та її новообраної лідерки серед європейських партнерів. Була б також нагода втерти носа політичному конкуренту президенту Франції Еманюелю Макрону, з яким у Мелоні натягнуті відносини, зокрема, кажуть, експерти, через бажання Парижа грати першу скрипку в контексті російсько-української війни.

Але дипломатичні зусилля Фарнесіни (МЗС Італії) нібито не знайшли належного відгуку у брюссельських кабінетах, тому за побажаннями української сторони форум вирішили звести до рівня двосторонньої зустрічі, чим його значимість аж ніяк не применшується, наголосили в МЗС Італії.

Деякі видання пишуть про повільний і запізнілий рух Рима у порівнянні з іншими європейськими столицями, які подібні форуми провели раніше і мають конкретні проєкти з Україною. Наприкінці минулого року двосторонні конференції відбулися у Німеччині та Франції. Той же Макрон мобілізував 700 компаній і пообіцяв французьким бізнесменам солідний пакет державних гарантій.

«Конкуренція доволі сильна. Такі країни, як Франція, Німеччина, Данія і Польща претендують на свій шмат пирога на ринку реконструкції. Окрім Євросоюзу, на провідних позиціях США, Велика Британія, Південна Корея і Туреччина», – зауважує газета Domani.

Оглядач інтернет-ресурсу formiche.net Роберто Ардітті зазначає, що не слід очікувати феноменального результату з боку італійської сторони, адже Рим не є серед лідерів широкої коаліції країн, які сьогодні допомагають українцям захищатися, а завтра сприятимуть економічно-промисловому відродженню України.

«Абсолютно неможливо очікувати у Римі суперконференції з відбудови, коли перетинаються військові, економічні і політичні інтереси США, Великої Британії, Франції та Німеччини», – вважає Ардітті.

Тому достатньо, на його думку, визначити чіткі цілі італійської адженди з реконструкції у поєднанні з планами ЄС та продовжувати італійсько-український діалог по конкретних досьє без претензій на лідерство.