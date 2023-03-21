Італія продовжуватиме підтримку України, незалежно від рейтингу уряду – Мелоні

Італія продовжуватиме підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ на її територію, незалежно від короткострокового впливу, який цей вибір може мати на рейтинг схвалення дій уряду Італії, заявила у вівторок прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, передає агенція Reuters.

«Ми будемо продовжувати це робити, тому що це правильно з точки зору національних цінностей та інтересів», – сказала Мелоні, виступаючи перед Сенатом напередодні засідання Європейської Ради 23-24 березня.

Вона додала, що поки не йдеться про «справедливий мир» для України. «Але ми будемо до цього прагнути», – додала вона.

Минулого місяця Джорджа Мелоні перебувала з візитом в Україні, в перебігу якого заявила про незмінну підтримку Києва, пообіцяла допомогти зі системами ППО та організувати конференцію у Римі з відновлення України.