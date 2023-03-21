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Італія продовжуватиме підтримку України, незалежно від рейтингу уряду – Мелоні

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні (л) і президент України Володимир Зеленський, Київ, 21 лютого 2023 року

Італія продовжуватиме підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ на її територію, незалежно від короткострокового впливу, який цей вибір може мати на рейтинг схвалення дій уряду Італії, заявила у вівторок прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, передає агенція Reuters.

«Ми будемо продовжувати це робити, тому що це правильно з точки зору національних цінностей та інтересів», – сказала Мелоні, виступаючи перед Сенатом напередодні засідання Європейської Ради 23-24 березня.

Вона додала, що поки не йдеться про «справедливий мир» для України. «Але ми будемо до цього прагнути», – додала вона.

Минулого місяця Джорджа Мелоні перебувала з візитом в Україні, в перебігу якого заявила про незмінну підтримку Києва, пообіцяла допомогти зі системами ППО та організувати конференцію у Римі з відновлення України.

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