Кабмін обрав шість населених пунктів для відновлення «за новими принципами»

Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня затвердив постанову, якою визначив шість населених пунктів, які зазнали руйнувань у ході повномасштабної війни Росії проти України, і де в межах експериментального проєкту відновлення проходитиме «комплексно й за новими принципами», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про Бородянку і Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне на Чернігівщині.

«Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі і споруди, а все – зі системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів», – цитує прем’єра пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, реалізація експериментального проєкту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Він додав, що План швидкого відновлення на цей рік передбачає сотні різних проєктів, сотні міст і селищ, де воно «відбуватиметься одночасно».

Раніше Світовий банк збільшив оцінку того, скільки Україні необхідно для повоєнного відновлення та реконструкції країни – щонайменше 411 мільярдів доларів, виходячи зі збитків, завданих протягом першого року повномасштабної війни.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. За даними президента України Володимира Зеленського, відновлення країни коштуватиме понад трильйон доларів. Передбачається, що кошти на це будуть передані, зокрема, і з заморожених активів РФ.

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