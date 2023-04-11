Італія наприкінці квітня представить план реконструкції України – МЗС

Італія представить план реконструкції України 26 квітня, заявив глава італійського МЗС Антоніо Таяні.

«Телефонна розмова з Дмитром Кулебою. Підтвердив нашу підтримку України. 26 квітня ми представимо план реконструкції України. Ми виступатимемо разом із нашими найкращими компаніями», – написав він у твіттері.



Дмитро Кулеба повідомив, що зі своїм італійським колегою обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією.

Раніше повідомлялося, що Італія має намір провести велику конференцію із відбудови України, до участі в якій запросити державні і приватні структури.

Світовий банк у березні заявив, що потреби України у реконструкції та відновленні зросли до 411 мільярдів доларів лише за рік після вторгнення Росії.