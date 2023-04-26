Київ запрошує Італію будувати «нову безпеку разом», а бізнес – інвестувати в Україну – ОПУ

В Офісі президента України повідомили, про що Володимир Зеленський говорив під час свого виступу у режимі онлайн на Конференції щодо відновлення України в Римі.

Зокрема, Зеленський запросив італійські бізнеси уже зараз приходити в Україну та долучитись до її відбудови.

«У світі є попит на нові стандарти безпеки, щоб кожна країна могла захиститися від будь-яких проявів агресії, терору чи стихії. І ми в Україні творимо такі стандарти безпеки…Наш досвід захисту успішний та масштабується на життя інших народів, інших країн. Логічно, що наш досвід стане частиною нового безпекового фундаменту світу. Запрошую вас, Італіє, будувати нову безпеку разом із нами. Запрошую ваші бізнеси, ваші інвестиції, ваш досвід уже зараз приходити в Україну», – зазначив Зеленський.

У вечірньому відеозверненні він назвав конференцію в Римі щодо відбудови України «особливим форматом» спілкування урядовців і бізнесу України та Італії.

«Дякую пані прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за цю конференцію, за її слова про незмінну підтримку України. Важливо, що вже зараз намічаємо нашу співпрацю у 24-му році. Зокрема, це стосується майбутнього італійського головування в G7, а також підготовки великої донорської конференції щодо відновлення. Провів окрему телефонну розмову з Джорджею. Ключовою темою була вже оборонна співпраця, підтримка наших воїнів. Дякую, Італіє», – сказав Зеленський.

26 квітня в Римі проходила конференція з відбудови України. Ініціатором такого заходу виступила влада Італії. Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем уклала з Італією Меморандум про співпрацю. Шмигаль на брифінгу з прем’єром Італії Джорджі Мелоні повідомив, що Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною і може виділити один млрд євро, «щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури».