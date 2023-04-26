У Римі відбудеться Конференція з відновлення України – Шмигаль

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до Італії, де сьогодні відбудеться конференція з відбудови. Про це голова уряду заявив у своєму телеграмі 26 квітня.

«Прибули до Риму для участі в Конференції з відновлення України. Обговоримо нагальні питання з Президентом, Прем’єр-міністром і Міністром оборони Італії, а також із головами палат італійського Парламенту», – заявив Шмигаль.

Він додав, що планує підписати низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України, під час Конференції.

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«Разом із партнерами формуємо міцну та непохитну підтримку України у світі та залучаємо іноземний бізнес до відбудови нашої країни», – зазначив прем’єр-міністр.

Напередодні Міністерство закордонних справ Італії анонсувало Конференцію з відновлення України як захід за участі представників бізнесу та міжнародних фінансових установ. Поміж іншого, участь у ньому беруть голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Очікується, що на зустрічі представники українського уряду повідомлять про потреби для відновлення України.

Глава італійського МЗС Антоніо Таяні заявив 11 квітня, що Італія наприкінці місяця представить план реконструкції України.