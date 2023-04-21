Міністр транспорту Франції прибув до України для підтримки відновлення інфраструктури

Міністр-делегат Франції у справах транспорту Клеман Бон повідомив про прибуття до України 21 квітня.

За повідомленням, його поїздка стосується відновлення української транспортної інфраструктури.

«Транспорту належить вирішальна роль у військових діях через перевезення військ, зерна, гуманітарної допомоги. Я в Україні, щоб підтвердити та збільшити підтримку Франції, особливо в інфраструктурі», – заявив Бон.

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Судячи з допису французького журналіста Поля Барселона, делегація Бона відвідала Одесу.

Напередодні стало відомо, що до Києва прибув спеціальний представник Франції з відбудови України П’єр Гайльбронн.