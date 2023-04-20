Мер Парижа не бачить для Росії місця на Олімпіаді 2024 року – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що очільниця Парижа Анн Ідальго не чекає російських спортсменів на літній Олімпіаді, яку в 2024 році прийматиме французька столиця. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 20 квітня.

«Очевидно, що держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року. Пані мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія», – сказав Зеленський.

Президент України також повідомив, що 20 квітня в Києві вручив Анн Ідальго спеціальну відзнаку України для столиці Франції – відзнаку міста-рятівника.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді наразі не ухвалене.