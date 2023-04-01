МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на рішення уряду України заборонити спортсменам виступати в відборі Олімпіади-2024 на турнірах, куди будуть допущені росіяни та білоруси, пише видання Reuters.

У МОК вважають, що в разі реалізації, відповідне рішення «лише нашкодить українській спільноті спортсменів і ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засуджує». Також там наголосили, що «уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях».

«Через те, що в цьому світі, на жаль, надто багато воєн, збройних конфліктів та криз, майже на всіх Олімпіадах ми бачили, як спортсмени змагаються один із одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни або конфлікту», – цитує МОК видання Reuters.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.

В Офісі президента України відреагували на рішення МОК щодо росіян і білорусів. Михайло Подоляк заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив «вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити РФ і Білорусь до змагань».