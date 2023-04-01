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МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами

SWITZERLAND – During the action with the demand to prevent athletes from Russia and Belarus from participating in the 2024 Olympics in Paris because of the war against Ukraine. Lausanne, Switzerland, March 25, 2023

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на рішення уряду України заборонити спортсменам виступати в відборі Олімпіади-2024 на турнірах, куди будуть допущені росіяни та білоруси, пише видання Reuters.

У МОК вважають, що в разі реалізації, відповідне рішення «лише нашкодить українській спільноті спортсменів і ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засуджує». Також там наголосили, що «уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях».

«Через те, що в цьому світі, на жаль, надто багато воєн, збройних конфліктів та криз, майже на всіх Олімпіадах ми бачили, як спортсмени змагаються один із одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни або конфлікту», – цитує МОК видання Reuters.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

  • вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;
  • вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;
  • спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;
  • спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.

В Офісі президента України відреагували на рішення МОК щодо росіян і білорусів. Михайло Подоляк заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив «вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити РФ і Білорусь до змагань».

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