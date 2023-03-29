Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Литві рішення МОК щодо росіян і білорусів називають «величезним розчаруванням»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Міністр освіти, науки та спорту Юргіта Шюгждінене заявила, що рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором є ще одним «величезним розчаруванням».

«Його виконавчий комітет дає рекомендації міжнародним спортивним федераціям, які відчиняють двері спортсменам із країн-агресорів – Росії та Білорусі – для участі у змаганнях під нейтральним прапором. Він стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які активно підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає активно?» – сказала міністерка, яку цитує видання Delfi.

За її словами, представляючи рішення МОК, президент комітету Томас Бах повторив, що «спорт не повинен бути частиною політики» і що «не буде рішення, яке влаштує всіх і нам доведеться з цим жити».

«Чи виникає у Т. Баха питання, як ми житимемо, знаючи, що майже триста українських спортсменів ніколи не візьмуть участь у жодних змаганнях, у тому числі й загиблий кілька днів тому чемпіон Європи з боксу серед молоді?», – сказала міністерка.

Шюгждінене каже, що Литва має продовжувати роботу, щоб міжнародні федерації «не втратили голову» і не змінили вже ухвалених рішень – не допустили російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

  • вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;
  • вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;
  • спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;
  • спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань назвали «дискримінаційними».

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG