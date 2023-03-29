У Литві рішення МОК щодо росіян і білорусів називають «величезним розчаруванням»

Міністр освіти, науки та спорту Юргіта Шюгждінене заявила, що рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором є ще одним «величезним розчаруванням».



«Його виконавчий комітет дає рекомендації міжнародним спортивним федераціям, які відчиняють двері спортсменам із країн-агресорів – Росії та Білорусі – для участі у змаганнях під нейтральним прапором. Він стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які активно підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає активно?» – сказала міністерка, яку цитує видання Delfi.



За її словами, представляючи рішення МОК, президент комітету Томас Бах повторив, що «спорт не повинен бути частиною політики» і що «не буде рішення, яке влаштує всіх і нам доведеться з цим жити».



«Чи виникає у Т. Баха питання, як ми житимемо, знаючи, що майже триста українських спортсменів ніколи не візьмуть участь у жодних змаганнях, у тому числі й загиблий кілька днів тому чемпіон Європи з боксу серед молоді?», – сказала міністерка.

Шюгждінене каже, що Литва має продовжувати роботу, щоб міжнародні федерації «не втратили голову» і не змінили вже ухвалених рішень – не допустили російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань назвали «дискримінаційними».

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.