Мінспорту – МОК: представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах

Міністерство молоді й спорту України засудило «часткову зміну позиції» Міжнародного олімпійського комітету щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні спортивні змагання.

«Ми послідовно обстоювали і продовжимо наполягати на тому, що в умовах безпрецедентної неспровокованої військової агресії РФ проти України за підтримки Білорусі, яка суперечить принципам Олімпійської хартії, представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах», – йдеться в заяві, оприлюдненій 29 березня.

У Мінспорту також висловили жаль з приводу того, що «МОК використав занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань».

Міністерство молоді та спорту України додало, що продовжить роботу щодо недопущення представників Росії і Білорусі до міжнародних спортивних змагань, включаючи Олімпіаду, допоки триває російська збройна агресія проти України.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Ці рекомендації не стосуються Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та 2026 року в Мілані.

У лютому 2022 року виконавчий комітет МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних подій «не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у міжнародних змаганнях».

Але в січні 2023 року МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів, який має на меті уможливити їх участь у майбутніх літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані. Цю ідею розкритикували у США, Канаді та кількох європейських країнах, включно з Великою Британією, Німеччиною та Польщею. Україна заявила про можливість бойкоту Ігор у разі допуску росіян та білорусів.