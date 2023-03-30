Данія скасувала змагання з фехтування на знак протесту проти повернення Росії

Федерація фехтування Данії 30 березня скасувала міжнародні змагання на знак протесту проти рішення дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Голова федерації Ян Сильвест Єнсен заявив, що рішення про скасування запланованих на жовтень змагань серед молоді віком до 23 років було непростим.

«З важким серцем ми ухвалюємо це рішення, але ми не можемо підтримати повернення російських і білоруських фехтувальників на траси за поточних обставин», ­– сказав спортивний функціонер агенції France-Presse.

Турнір, який мав відбутися 7 і 8 жовтня в Копенгагені, був відбірним на чемпіонат світу.

«Ми також прогнозуємо хаос на (інших) міжнародних змаганнях, оскільки фехтувальники, ймовірно, відмовляться змагатися з російськими та білоруськими суперниками», – додав Єнсен.

Рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), ухвалене на початку березня, зробило цей спорт першим олімпійським видом, який відновив можливість участі спортсменів із Росії та її союзниці Білорусі.

Це викликало обурення в Україні та спонукало понад 300 чинних і колишніх фехтувальників підписати відкритий лист із вимогою до керівника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха залишити чинною заборону на участь росіян і білорусів.

Це не перша подія, яку було скасовано після рішення FIE. Федерація фехтування Німеччини вже скасувала заплановані змагання за Кубок світу на рапірах серед жінок.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань назвали «дискримінаційними».

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.