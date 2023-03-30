«Відкрита підтримка держав-агресорок»: комітет Ради про рішення МОК щодо спортсменів із РФ і Білорусі

Комітет молоді і спорту Верховної Ради прокоментував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях.

За повідомленням, народні депутати, які входять до комітету, вивчили ці рекомендації.

«Рішуче засуджуємо таку позицію і розцінюємо це рішення як відкриту підтримку держав-агресорок в умовах варварської війни, розв’язаної російською федерацією проти Українського народу», – йдеться в заяві.

Парламентарі вказали на те, що російські та білоруські громадяни, які продовжують жити в Росії та Білорусі та сплачувати податки, і спонсорами «геноциду українського народу». Вони також звинуватили спортсменів із цих країн у мовчазній підтримці дій їхньої влади.

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«Крім того, таке рішення є проявом зневаги до українських спортсменів, які попри війну, особисті втрати та важкий психологічний стан з гідністю продовжують представляти Україну на міжнародних змаганнях. Російські вбивці і терористи не мають морального права брати участь у престижних змаганнях та отримувати медалі поки їх країна порушує усі можливі норми моралі та міжнародного права», – заявили народні депутати.

Комітет додає, що продовжує розробляти пропозиції щодо санкцій проти спортсменів та спортивних функціонерів із Росії «та інших держав». Йдеться, зокрема, про членів міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

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«Крім того, народні депутати України… пропонують державам, на території яких відбуватимуться міжнародні спортивні змагання, не видавати візи російським та білоруським спортсменам, тренерам та спортивним функціонерам. Комітет закликає Міжнародний олімпійський комітет дотримуватися зобов’язань перед міжнародною спортивною спільнотою та не давати країнам-злочинницям інструментів для відбілювання своєї репутації», – додають автори заяви.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань назвали «дискримінаційними».

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.