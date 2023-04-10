Німеччина може заборонити російським спортсменам участь у змаганнях на своїй території – голова МВС

Спортсменам із Росії можуть заборонити в’їзд до Німеччини, навіть якщо вони матимуть дозвіл спортивних федерацій на участь – про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фейзер виданням групи Funke.

«Країни, де відбуваються найбільші спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи зможуть росіяни дійсно брати участь, через видачу віз», – заявила Фрейзер.

Як цитує агентство dpa, урядовиця вважає, що українські спортсмени не повинні бути змушені змагатися проти представників країни, яка веде війну проти України.

«Пропонувати розпалювачу війни Путіну майданчик для пропаганди означало б зрадити всі цінності спорту», – додала вона.

Читайте також: МОК відреагував на рішення України заборонити спортсменам змагатися в турнірах із росіянами

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.

В Офісі президента України відреагували на рішення МОК щодо росіян і білорусів. Михайло Подоляк заявив, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив «вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити РФ і Білорусь до змагань».