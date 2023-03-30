Росіян та білорусів не допустять до Європейських ігор – організатори

Російських та білоруських спортсменів не буде на Європейських іграх цього року, вирішили організатори змагань у польському Кракові.

«На Європейських іграх у Кракові не буде спортсменів, які представляють Російську Федерацію та Білорусь. Ми цього не допустимо, попри дипломатичні процедури, які зараз зʼявляються», – заявив голова оргкомітету Європейських ігор Марцін Новак.

Європейські ігри відбудуться з 21 червня до 2 липня, у них візьмуть участь спортсмени із 48 країн.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань назвали «дискримінаційними».

Україна та низка інших країн, серед яких Німеччина, Польща, засудили це рішення МОК.