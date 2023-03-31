Російських та білоруських тенісистів допустять на Вімблдон. МЗС України назвало рішення аморальним

Тенісисти з Росії та Білорусі зможуть виступити на турнірі Вімблдон у 2023 році. Рішення про допуск спортсменів ухвалив організатор турніру – Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету (AELTC).

Згідно з заявою організаторів Вімблдону, російські та білоруські тенісисти зможуть взяти участь у турнірі лише у нейтральному статусі. До змагань не буде допущено спортсменів, які отримують будь-яке державне фінансування від влади РФ чи Білорусі. Те саме стосується і тенісистів, які отримують спонсорські виплати від державних компаній цих країн. Також спортсмени не повинні підтримувати російське вторгнення в Україну.

Представники української влади вже засудили рішення організаторів Вімблдона допустити російських та білоруських спортсменів до участі у турнірі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його «аморальним» та закликав уряд Великобританії відмовити спортсменам у візах.

«Рішення «Вімблдону» дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто «Вімблдон» вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах», – написав він у твітері.

Раніше Україна заборонила своїм спортсменам брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

У 2022 році організатори Вімблдонузаборонили виступати на турнірі російським та білоруським тенісистам через вторгнення в Україну. Організаторів Вімблдону оштрафувала за це на приблизно мільйон доларів Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP).

Цьогорічний Вімблдон проходитиме з 3 до 16 липня.