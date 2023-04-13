Мінспорту заборонило збірним змагатися у турнірах за участі РФ і Білорусі

Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі. Про це йдеться в наказі міністерства № 2031 від 12 квітня 2023 року.



«Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь», – йдеться в документі.



Також міністерство рекомендує всеукраїнським спортивним федераціям моніторити можливу участь російських чи білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

У Росії ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.