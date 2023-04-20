У Парижі з’явиться Київський сквер

У столиці Франції Парижі з’явиться Київський сквер, такої згоди дійшли мери Парижа та Києва Анн Ідальго та Віталій Кличко.

«У червні цього року в центрі Парижу, біля Пті Палє, з’явиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Анн Ідальго, яка відвідала Київ. Подякував пані Ідальго за підтримку України і допомогу Києву. Домовилися про подальшу ефективну співпрацю наших столиць», – повідомив Кличко.

Анн Ідальго була у Києві навесні минулого року, і в лютому – цього року. Раніше очільниця Парижа підписала з владою Києва угоду про партнерство і співпрацю.

Анн Ідальго активно підтримує Україну. Вона, зокрема, висловилася проти участі російських спортсменів у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.