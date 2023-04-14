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Франція готова надати 2 мільярди євро на довгострокову підтримку України – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч із міністром економіки Франції Бруно ле Мером 14 квітня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром економіки Франції Бруно ле Мером – про це він повідомив 14 квітня.

Зустріч пройшла на полях зустрічі Spring Meetings 2023, яка триває у Вашингтоні з 10 по 16 квітня.

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«Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку», – повідомив Шмигаль.

Напередодні Міністерство фінансів повідомило, що Японія готова виділити 3,5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки для України протягом 2023 року.

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