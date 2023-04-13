Рада ЄС схвалила надання 1 мільярда євро на закупівлі боєприпасів для України

Рада Європейського Союзу ухвалила виділення безпекової допомоги на суму 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру для Збройних сил України – про це рішення вона повідомила 13 квітня.

Цей крок дозволить компенсувати країнам-членам Євросоюзу надання Україні боєприпасів зі своїх запасів або через зміни призначення своїх замовлень на період 9 лютого по 31 травня 2023 року.

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«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів для Збройних сил України на суму 1 мільярд євро. Немає кращого прояву єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», – заявив голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

Це рішення втілює в життя першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про пришвидшене надання Україні боєприпасів. Як додають у Раді, воно також збільшує загальну суму допомоги, наданої Україні в рамках Європейського фонду миру, до 4,6 мільярда євро.